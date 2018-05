Une deuxième adresse pour Ace Distribution Rioux à Dégelis

La bannière Ace est heureuse d’accueillir un nouveau magasin. Situé au 4, rue Industrielle, à Dégelis, le magasin représente une deuxième adresse pour Ace Distribution Rioux, déjà présent depuis le 5 mai 2017 à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

«Nous sommes heureux de pouvoir offrir à la communauté de Dégelis un service de proximité de qualité», souligne Éric Lavoie, copropriétaire des Ace Distribution Rioux. «Avec ce deuxième magasin sous l’enseigne Ace, nous voulons mieux répondre aux besoins de la population témiscouataine. Nos employés compétents et expérimentés sont impatients de faire découvrir aux consommateurs de la région notre offre de produits et de services remarquable, développée sur mesure pour répondre à leurs besoins».

Le magasin de 4 800 pi2 possède plus de 3 700 produits en stock, dont une sélection intéressante de produits agricoles, une offre de portes et fenêtres en commande spéciale unique à la région, des marques réputées telles que Lepage Millwork, Makita, Dulux et les moulures Boulanger, en plus des milliers de produits disponibles sur ace-canada.ca. L’ouverture du magasin Ace Distribution Rioux a permis la création de 10 nouveaux postes dont sept à temps plein.

«Nous sommes ravis d’accueillir ce deuxième magasin Ace Distribution Rioux au sein de notre réseau et de continuer à appuyer Éric, Guy et Dany dans la réalisation de leurs projets d’entreprise en personnalisant le soutien apporté par notre équipe d’experts dédiés et en mettant à leur disposition une gamme de produits répondant à leur nouvelle réalité», mentionne Mark Blouin, directeur développement des affaires chez Lowe’s Canada.