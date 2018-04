Les finalistes du 25e Gala des Chrysalides Desjardins dévoilés

Jeudi soir, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup dévoilait les finalistes du 25e Gala des Chrysalides Desjardins. Afin de célébrer ses 25 ans, le Gala du 26 mai prochain se déroulera à l’Hôtel Universel sous le thème «Propulsé par le temps» et mettra en lumière l’excellence entrepreneuriale du dernier quart de siècle.

Les jeunes professionnels et entrepreneurs étaient invités à soumettre leur candidature dans l’une des catégories du concours. En fonction de divers critères de sélection, les candidats ayant le meilleur potentiel ont été retenus.

Voici donc les finalistes du 25e Gala des Chrysalides Desjardins :

Catégorie Achat / Relève / Intégration

Étincelle publicité marketing web Le Sentier Fleuri

Catégorie Nouvelle entreprise

L’atelier de la Moustache La Bette à Cath

Le 403.com

Catégorie Innovation

Distillerie Fils du Roy

La Voûte, Centre d’expertise en optimisation organisationnelle ReNaître service de consultation familiale

Catégorie Personnalité jeunesse Guillaume-Pigeon

Kevin Beaulé

Maxime Chouinard

Alex Ann Villeneuve Simard

Bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse du Fonds d’investissement jeunesse

Marie-Ève D’Amours, Chéné Sasseville David Falardeau, GeniProduction

Julie Marquis, Marquis Synergie Notaires



La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et Desjardins Entreprises s'associent d’une façon toute spéciale à ce 25e Gala en remettant le prix Coup de cœur Desjardins à une entreprise ayant remporté un Chrysalide lors d’une édition précédente. Le soir du gala, les personnes présentes seront invitées à voter pour un ancien gagnant étant toujours en activité dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Le directeur général à la Caisse de Rivière-du-Loup, Serge Ferrand, précise : «Avec ses 118 ans d’histoire, Desjardins constitue un partenaire de choix pour nos entreprises. Au fil du temps, nous avons eu le privilège d’accompagner de jeunes entrepreneurs qui ont su faire évoluer leur entreprise et notre région vers le succès et la prospérité. Le Gala des Chrysalides Desjardins constitue un tremplin exceptionnel qui permettra de les propulser vers la reconnaissance et les honneurs, et nous sommes fiers d’y contribuer.»

Vous pouvez réserver des places dès maintenant pour assister à ce gala en téléphonant à la Jeune Chambre au 418 862-5243, poste 200, par courriel à info@jcrdl.ca et directement sur le site web de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup à compter du 30 avril 2018.

Les finalistes de gauche à droite : Pier-OIivier Ruest, Sébastien Dumont et Pierre Desjardins pour Le 403.com, Catherine Fortin-Dubé de la Bette à Cath, Marie-Pier Gendron du Sentier Fleuri, Alex Ann Villeneuve Simard, Kévin Beaulé, Yann Beaulieu d’Étincelle publicité marketing web, Marie-Ève D’Amours de Chéné Sasseville, Maxime Chouinard, Caroline Lacombe représentant Paméla Bérubé de La Voûte, Centre d’expertise en optimisation organisationnelle, Anne-Marie Morin de ReNaître service de consultation familiale, Jenny Veilleux et Isabelle B. Loiselle de l’atelier de la Moustache et David Falardeau de GeniProduction. Absents sur la photo : Jonathan Roy de la Distillerie Fils du Roy et Julie Marquis de Marquis Synergie Notaires.