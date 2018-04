Inauguration du Centre de rénovation BMR Dynaco de Rivière-du-Loup

En présence de ses principaux partenaires d’affaires, la division Rénovation de Groupe coopératif Dynaco a procédé à l’inauguration officielle de son centre de rénovation de Rivière-du-Loup dans le cadre d’un cocktail dinatoire le mercredi 25 avril dernier.

Entièrement réaménagé et modernisé, ces travaux majeurs ont représenté un investissement de 400 000 $. Au total, pour ses deux plus grands magasins, soit ceux de Rivière-du-Loup et Rimouski, c’est un peu plus de 1 million de dollars qui aura été investi pour offrir un espace de vente entièrement repensé dont la transformation plaira autant à la clientèle entrepreneurs que consommateurs.

«Investir pour se renouveler et s’assurer que nos installations répondent aux besoins de nos membres et de nos clients font partie des priorités de l’entreprise », mentionne le président de Groupe coopératif Dynaco, M. Denis Lévesque. « Nous sommes présents à Rivière-du-Loup depuis près de 30 ans et c’est notre capacité à nous adapter à notre clientèle qui fait en sorte que nous sommes toujours parmi les leaders de notre industrie», souligne le directeur général de la Coopérative, Stéphane Dufour.

Le centre de rénovation BMR Dynaco de Rivière-du-Loup a été entièrement transformé. L’intérieur du magasin présente davantage d’espace pour les produits saisonniers incluant une nouvelle Zone BBQ Québec et une plus large gamme d’accessoires décoratifs et démonstratifs, avec espaces de consultation pour la clientèle.

Sous la responsabilité du directeur, M. Alexandre Jean, le BMR Dynaco de Rivière-du-Loup compte sur une équipe d’environ 55 employés. Ils sont prêts pour accueillir la clientèle du 25 au 29 avril dans le cadre des 5 jours « Promos de lancement » où la présence de l’ambassadrice de BMR experte en rénovation/design, Valérie Taillefer, est offerte le samedi tandis qu’un party BBQ Québec le dimanche viendra clore ce week-end festif.

Sur la photo de la coupure du ruban à mesurer, dans l’ordre habituel : MM. Ken Tanguay, directeur des opérations BMR Dynaco, René Choinière, premier directeur centres de rénovation BMR Dynaco, Pierre Nolet, vice-président développement des affaires Groupe BMR, Jacques Minville, conseiller municipal Ville de Rivière-du-Loup, Denis Lévesque, président de Dynaco, Alexandre Jean, directeur magasin BMR Dynaco de Rivière-du-Loup, Stéphane Dufour, directeur général de Dynaco, Israël Ward-McNally, directeur des opérations BMR Dynaco.