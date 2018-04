Stéphanie Poitras invitée au diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise

Le 19 avril se tenait le diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup avec comme invitée Stéphanie Poitras de l’entreprise Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Elle a abordé divers aspects de la vie entrepreneuriale, notamment en parlant de son contexte familial et son attitude par rapport au développement de son entreprise avec son frère et son père.

Stéphanie Poitras a débuté son parcours scolaire au Collège Notre-Dame avant de se diriger au Cégep de Rivière-du-Loup en sciences de la nature. Elle a ensuite complété un baccalauréat à l’Université Laval en administration des affaires, puis un MBA en management. Elle a également fait une session à l’École de commerce de Grenoble. Elle a occupé divers postes chez Aliments Asta, donc adjointe administrative, directrice des ressources humaines et directrice du développement organisationnel. Elle a ensuite été vice-présidente aux opérations, directrice de production et elle est directrice générale depuis 2014.

Avec les années, elle a su gagner la confiance de son père en tant que chef d’entreprise et a pu amorcer une transition graduelle de l’entreprise pour en prendre la relève. Ce dernier point est un défi constant pour elle, tout comme répondre aux normes de plus en plus sévères de la première transformation alimentaire et la confrontation au manque de main-d’œuvre.

L’entreprise Aliments Asta a été fondée en 1982 par Jacques Poitras, le père de Stéphanie Poitras. On y fait l’abattage et première transformation du porc. Environ 4 000 porcs par jour y sont abattus. Aliments Asta exporte dans 35 pays et emploie 500 personnes. L’entreprise englobe Aliments Asta Inc et Transport St-Alexandre Inc.