Pierre Dubillard ouvre un restaurant McDonald’s à Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Jean-Port-Joli accueillera cet été son tout premier restaurant McDonald’s, qui sera stratégiquement situé à l’intersection de l’autoroute 20 et de la route de l’Église, dans une halte routière naturelle. Le Louperivois d’adoption et franchisé des restaurants aux arches dorées de Rivière-du-Loup, Témiscouata et La Pocatière, Pierre Dubillard, en sera à l’ouverture de son cinquième restaurant.

Le McDonald’s de Saint-Jean-Port-Joli sera implanté dans une construction entièrement neuve située au 701, route de l’Église et intégrera les dernières technologies. Il pourra accueillir une soixantaine de personnes en salle à manger et offrira également le service au volant. Le restaurant sera ouvert 24 heures sur 24. L’ouverture est prévue pour la fin-juillet ou le début-août 2018. À noter qu’une station-service Esso sera aussi implantée.

«La chaine était sur le dossier depuis plusieurs années. De mon côté, c'est vraiment dans le dernier mois que j'ai été impliqué plus intensément à titre de futur franchisé. Mais il y avait eu beaucoup de travail d'effectué en amont. Je suis excité par ce projet», a commenté M. Dubillard.

Le restaurant de par son emplacement stratégique devrait recevoir son lot de clients. Mais à l'heure actuelle, c'est la recherche d'employé qui occupe l'homme d'affaires. Ce dernier s'est dit sûr de combler les nombreux postes à Saint-Jean-Port-Joli, mais aussi à L'Islet, et Saint-Pascal.

Le franchisé est donc à la recherche de 70 nouveaux employés en prévision de l’ouverture de son cinquième établissement. Des journées d’embauche auront lieu les 8, 12, 22 et 26 mai à la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli et au McDonald’s de La Pocatière.

PIERRE DUBILLARD

Pierre Dubillard a acquis les quatre restaurants McDonald's du KRTB le 1er juin 2016. Il a également été à la tête du restaurant le Rouge Vin situé à l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières, un établissement maintes fois primé. Il est père de deux enfants.