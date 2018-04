Gala local du Défi OSEntreprendre à Rivière-du-Loup

Les préparatifs vont bon train en vue de la tenue du Gala local du Concours québécois en entrepreneuriat qui se tiendra le 17 avril prochain, à l’Espace des Grands Rendez-vous Berger du Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Des certificats, des bourses ainsi que des Premier Tech seront remis à des entrepreneures et entrepreneurs, âgés de 7 à 77 ans, des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, qui se sont démarqués dans les volets Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise. Cette cérémonie reconnaissance se tiendra dans le cadre de la 20e édition provinciale du Défi OSEntreprendre.

Cette année, une nouvelle formule a été adoptée pour le Gala local. Plus d’une centaine de personnes sont attendues à cette grande fête de l’entrepreneuriat. Le 17 avril prochain, au Centre Culturel Berger, seront remis près d’une vingtaine de prix à celles et ceux qui auront présenté le meilleur dossier dans chacune des catégories. En plus de souligner l’excellence, cette cérémonie vise à donner plus de visibilité aux récipiendaires du volet Création d’entreprise qui sont souvent en phase de prédémarrage ou de démarrage d’entreprise.

Nouveauté cette année, des fêtes scolaires de l’entrepreneuriat se tiendront dans les écoles et les centres de la commission scolaire. De fait, les équipes-écoles sont invitées à souligner l’implication des membres de leur personnel et des élèves qui participent à ce concours. Il est intéressant de noter que ce sont en moyenne 2 000 élèves qui développent, chaque année, des valeurs entrepreneuriales, et ce, en vivant des projets passionnants en lien avec leurs intérêts, leurs rêves et leur vision d’avenir; des projets qui les aident à construire leur identité, à se questionner sur leurs intérêts et à réfléchir sur leur projet de carrière.

Fait important lors de cette 20e édition, une seconde Distinction honorifique de Grand Ambassadeur de l’entrepreneuriat sera décernée lors du Gala local. Cette reconnaissance vise à souligner l’implication d’une personne qui a œuvré de manière exceptionnelle au développement de l’entrepreneuriat dans notre communauté.