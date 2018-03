Premier Tech: une première acquisition en Océanie

La présence mondiale de Premier Tech vient de franchir une nouvelle étape : l'Océanie. En effet, l'acquisition de l'entreprise australienne Kockums Bulk Systems par son Groupe Équipements Industriels (IEG) permettra à Premier Tech d'accompagner encore plus étroitement ses clients sur tous les continents.

Forte de ses 68 années d'expérience, Kockums Bulk Systems est un spécialiste de la manutention de matières poudreuses en vrac et des systèmes d'emballage. S'appuyant sur un réel savoir-faire technologique et sur l'expérience de son équipe, Kockums œuvre intimement avec ses clients au succès de leurs projets. Premier Tech intégrera donc l'expérience et l'expertise d'une quarantaine de personnes qui contribueront à augmenter non seulement l'offre de services d'IEG, mais également sa couverture géographique.

«Le succès de nos offres commerciales repose sur deux éléments clés : notre maîtrise des technologies qui propulsent notre capacité à innover ainsi que notre compréhension profonde des besoins de nos clients et marchés. En plus d'accroître notre présence mondiale, cette première acquisition en Océanie nous permet de nous rapprocher de nos clients actuels de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et ainsi de bonifier notre offre de services et notre service après-vente sur ces marchés», a commenté Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech.

PREMIER TECH

Premier Tech se déploie depuis près de 95 ans à l'international grâce à la force motrice de ses 4 200 équipiers répartis dans 25 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture, les Équipements Industriels et les Technologies Environnementales. Son approche entrepreneuriale s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui permet à Premier Tech de réaliser aujourd'hui des ventes de l'ordre de 800 millions de dollars et d'enregistrer une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle.