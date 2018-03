L’épicerie de Saint-Alexandre s'offre 1,4 M$ de travaux

Après cinq mois de travail et 1,4 M$ d’investissements, les propriétaires du Marché Richelieu de Saint-Alexandre ont inauguré leurs nouveaux espaces jeudi matin. En plus d’une nouvelle façade, le magasin propose un nouveau design moderne et plusieurs nouveautés.

Les propriétaires Dany Caron et Jacques Lemieux, ainsi que leur fils et relève Maxime Lemieux, travaillent sur ce projet depuis deux ans et demi. «C’était dans un désir de modernité et de créer des espaces pour mieux travailler. Ç’a été fait aussi parce que nous avons de la relève», ont dit Jacques Lemieux et Dany Caron.

Depuis quelques semaines, les clients peuvent apprécier les importants changements et l’agrandissement. «Ils sont vraiment contents et ils s’adaptent rapidement», a dit Jacques Lemieux.

Trois nouveaux emplois sont créés grâce à cet investissement. L’entreprise embauchera donc 28 personnes. Les clients proviennent autant de Saint-Alexandre, que des alentours, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Joseph et Saint-André, et plusieurs personnes de passage s’y arrêtent, en raison de l’emplacement géographique stratégique.

NOUVEAUTÉS

Grâce à cet investissement, l’épicerie propose une plus grande variété de fruits et légumes, de nouveaux projets de boulangerie et pâtisserie Première Moisson, un nouveau département de mets cuisinés sur place et de repas chaud, un plus grand espace réservé aux bières locales et des centaines de nouveaux produits à travers l’épicerie. Il s’agit du deuxième agrandissement de ce Marché Richelieu depuis ses débuts en 1995.

Collaboration spéciale : Stéphanie Gendron, Le Placoteux