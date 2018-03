Plusieurs projets économiques dans les Basques prévus pour 2018

Dès l’été 2018, la MRC des Basques devrait entreprendre plusieurs travaux relatifs à la création d’un parc industriel éclaté régional sur tout son territoire. Pour l’instant, Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Clément sont les municipalités qui sont ciblées par le projet.

En janvier dernier, la MRC des Basques a décrété une dépense de 1 275 000 $ et un emprunt de la même somme afin de faire l’acquisition d’un terrain et la construction d’un motel industriel à Saint-Clément. Une autre dépense de 1 727 870 $ et un emprunt du même montant ont également été décrétés pour l’acquisition, la rénovation ainsi que la modification d’un bâtiment industriel, de même que la construction d’un bâtiment servant d’entrepôt à Saint-Jean-de-Dieu.

À Saint-Jean-de-Dieu, il s’agit plus précisément d’un motel industriel qui devrait être construit à l’intersection de la route 293 Nord et du rang 8, où des équipements pour la fabrication de produits destinés à l’importation y seraient installés. Un bail aurait été signé pour une entreprise de transformation du bois.

À Saint-Clément, on parle plutôt de deux unités de 5 000 pi2 pour des entreprises des domaines agricole et acéricole qui auraient déjà signé leur bail.

Rappelons qu’en août 2016, une entente intermunicipale relative à la création d’un parc industriel régional sur le territoire de la MRC des Basques avait été signée.

«Nous avons des baux de signés, des demandes de subventions qui ont été faites, alors on va travailler fort pour que ça se réalise. Nous n’en avons pas la certitude, mais j’ai un très bon espoir de croire que les projets devraient se réaliser avant la fin de 2018», soutient Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques.

Dans le cadre de ce projet de parc industriel éclaté dans les Basques, M. Denis affirme cependant que pour les villes de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges, il n’y a pas de projets de prévus.

RÉFECTION DE ROUTES

À l’été 2018, des projets de réfection se mettront en branle dans la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, soit le rang du Petit-Village, les rues Place-Parent, de la Villa et D’Auteuil, ainsi que les rangs Bellevue et Société Est. L’amélioration de certaines infrastructures municipales sont aussi à l’agenda, dont l’asphaltage d’une partie de la 1re avenue Sud, le remplacement de regards d’égouts sanitaires sur la rue Drapeau, et la reconstruction du pont de la traverse entre le rang de la rallonge Est et le 8e rang.