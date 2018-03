Promutuel Assurance Rive-Sud affiche une croissance de 5 %

Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2017, Promutuel Assurance Rive-Sud est heureuse d’afficher une croissance de ses primes souscrites de 5 %, ce qui porte son chiffre d’affaires à 44 904 000 $.

Ayant à cœur d’être là pour ses membres-assurés quand ils en ont besoin, Promutuel Assurance Rive-Sud veille à régler rapidement et efficacement les sinistres. Ainsi, un total de 25 374 000 $ a été remis en indemnités au cours de la dernière année, ce qui porte le taux de sinistres à 58 %.

En combinant les résultats de ventes avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres-assurés sinistrés, la Société mutuelle dégage un profit d’assurance de 1 049 000 $. «L’année 2017 nous permet de conjuguer croissance et rentabilité. Nous en sommes très heureux, car cela signifie que nous avons posé les bons gestes», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy, lors de l’assemblée générale annuelle des membres.

Parmi les faits saillants de 2017, mentionnons l’ajout d’un sondage de satisfaction pour les membres-assurés qui communiquent avec la Société mutuelle, le lancement du nouveau programme de télématique Appi et la mise en place de l’Espace client, qui donne accès aux documents d’assurance en ligne.

Enfin, de nombreux dons et commandites ont été remis pour appuyer des causes et évènements importants dans la région. «Au cœur de nos actions, de nos réflexions et de nos projets, il y a toujours ces liens privilégiés avec nos membres-assurés, qui sont notre plus grande richesse. Notre ancrage dans les territoires que nous desservons nous permet de bien comprendre leurs attentes et leurs besoins», a conclu M. Montminy.