Berger déploie sa marque employeur pour attirer les meilleurs candidats

Berger a lancé le mardi 13 mars sa toute nouvelle campagne sous le thème «Possiblement le meilleur endroit où travailler». Cette campagne qui sera déployée notamment sur les réseaux sociaux devient le pivot de sa stratégie visant à positionner Berger comme un véritable employeur de choix dans un contexte marqué par la pénurie de main-d’œuvre.

Cette campagne est en continuité à l’annonce d’un investissement de 23,5$ millions en février dernier. Ainsi, la mutation de Berger vers la grande entreprise exige de celle-ci qu’elle se démarque pour maximiser sa capacité d’attraction des meilleurs candidats pour les différents postes en entreprise.

La campagne #POSSIBLEMENT prend son envol dès maintenant. Sur un ton humoristique, la campagne se décline en plusieurs thématiques qui abordent différents aspects d’une carrière chez Berger. Conciliation travail famille, occasions de carrière, milieu et défis stimulants, etc., la campagne reprend l’ensemble des piliers de la marque employeur Berger. Au cœur, de cette approche : la proximité, l’humilité, l’authenticité.

UN DOUBLE RÔLE

La campagne #POSSIBLEMENT vise d’une part à encadrer toutes les activités de recrutement et, d’autre part, à faire vivre l’expérience-employé sur tous les sites de Berger en Amérique du Nord. Les réseaux sociaux sont le principal véhicule de la campagne. L’entreprise invite les employés, leurs amis et familles ainsi que la communauté élargie en offrant à tous l’occasion de s’approprier le #POSSIBLEMENT à travers leur quotidien.

«Nous tenions à nous démarquer afin d’attirer de nouveaux talents chez nous. La croissance et le développement de nos divers sites nous obligent à nous différencier et à intensifier la promotion de nos avantages concurrentiels en matière d’emploi. Il faudra rester à l’affût puisque de nombreuses déclinaisons de notre campagne apparaitront sur les réseaux sociaux et autres médias de masse. Nous en sommes convaincus, Berger, c’est #Possiblement le meilleur endroit où travailler» précise Diane Marchand, vice-présidente - Ressources humaines.

BERGER

Dans le domaine des mélanges horticoles depuis 55 ans, Berger s’est bâti une solide réputation dans le milieu. En plus d’offrir des produits de qualité exceptionnelle, l’entreprise familiale de 3e génération, offre à ses employés d’un milieu de travail dynamique où chacun est mis à profit pour le développement de l’entreprise.