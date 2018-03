Les Vieux Loups nommés Personnalité du mois de décembre 2017

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a remis le prix Personnalité du mois de décembre 2017 à un organisme qui a plutôt l’habitude de donner que de recevoir. Le club sport et charité Les Vieux Loups a plus d’un don derrière la cravate. Laval Briand, président de l’organisation, est toujours habité par cette même fierté qu’il y a 34 ans, alors que son équipe de hockey semait sa première graine de générosité, au Nouveau-Brunswick.

«On venait de remporter le tournoi et on a donné notre bourse à un petit gars non-voyant qui ramassait de l’argent dans l’entrée de l’aréna », raconte fièrement Laval. « Ç’a commencé comme ça, et ça n’a jamais cessé depuis.»

Les Vieux Loups, ce sont des joueurs de hockey talentueux, qui ont pris plaisir à remettre le fruit de leurs victoires à de jeunes sportifs qui avaient besoin d’un coup de pouce pour accéder à un second niveau. De fil en aiguille, les dons se sont succédé et le club sport et charité s’est formé naturellement pour étendre sa générosité à des organismes de bienfaisance et à des causes jeunesse, tant sur le plan sportif, culturel, éducatif que social.

La personnalité du mois cumule près de 600 000 $ en dons partagés à travers tout le KRTB depuis ses débuts. «Les dons, on les remet en mains propres et on y tient! On veut voir les visages derrière ces organismes-là, qu’ils aient la chance de se présenter, de montrer ce qui leur tient à cœur», explique Laval. Tous les membres s’entendent pour dire que le sentiment de fierté qui s’en dégage est indescriptible et tellement gratifiant.

L’implication et les activités de financement des Vieux Loups ne s’essouffleront pas de si tôt. Les ambitions sont grandes et les possibilités sont nombreuses. La Chambre de commerce tient à féliciter l’organisme pour son dévouement et sa détermination.