Docteur du Pare-Brise Rivière-du-Loup, 3e au Québec parmi les franchisés

Le 20 janvier dernier, dans le cadre de la convention annuelle des franchisés de Docteur du Pare-Brise qui s’est déroulée à Saint-Sauveur, Michel et Francis Caron de Docteur du Pare-Brise Rivière-du-Loup ont été honorés d'une troisième place sur 55 franchisés au Québec pour leur réussite en affaires, leur grand souci du détail et leur excellent service à la clientèle.

«Cet honneur, que nous partageons avec toute notre équipe, est d'autant plus apprécié du fait que nous ne faisons partie du réseau Docteur du Pare-Brise que depuis moins de deux ans, soit mars 2016 », indique Michel Caron.

Le commerce, installé au 10, côte Saint-Jacques à Rivière-du Loup, est spécialisé entre autres dans la réparation et le remplacement de pare-brise, la vente de roues d'alliage, l'installation de démarreurs à distance, la vente d'accessoires pour autos et camions ainsi que dans l'entretien esthétique des véhicules, comme le lavage intérieur et extérieur, de même que le cirage.