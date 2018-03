Rona Rivière-du-Loup est finaliste au Gala Reconnaissance de l’AQMAT

Lors de la 6e présentation du Gala Reconnaissance de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), tenu le 3 mars au Château Frontenac à Québec, le Rona de Rivière-du-Loup s’est démarqué comme finaliste dans la Catégorie Perspective, qui vise à honorer un marketing remarquable, permettant à l’entreprise de mieux se démarquer de la concurrence.

«Cela témoigne du travail exceptionnel accompli par nos employés et nos marchands qui donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour pour aider les Canadiens à aimer où ils vivent et faire de nos magasins le choix numéro un des consommateurs pour tous leurs besoins en matière de rénovation résidentielle», affirme Sylvain Prud’homme, président international de Lowe’s Canada.

Le Gala Reconnaissance de l’AQMAT récompense les individus et les entreprises qui se sont distingués dans l’industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction au cours de la dernière année. Attribués par un jury indépendant formé des gens de l’industrie, les prix remis célèbrent les meilleures entreprises, les produits innovants et les employés les plus méritants de l’industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction au Québec.