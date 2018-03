L’appel de candidatures est lancé pour le 25e Gala des Chrysalides

La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup annonce l’ouverture des mises en candidatures pour le 25e Gala des Chrysalides Desjardins qui aura lieu le 26 mai sous le thème «Propulsé par le temps».

Les convives auront droit à une soirée des plus prestigieuses pour souligner le 25e anniversaire de l’évènement annuel par excellence pour propulser ses membres et leur offrir une vitrine à la hauteur de leurs accomplissements. Jeunes professionnels et entrepreneurs sont invités à déposer votre candidature parmi les cinq catégories suggérées cette année, soit Achat/Relève, Nouvelle entreprise, Personnalité jeunesse Guillaume-Pigeon, Innovation et Bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse (3000$ du Fonds d’investissement jeunesse).

Tous les détails sont disponibles au www.jeunechambrerdl.ca. La période de mise en candidature demeurera ouverte jusqu’au vendredi 23 mars à midi. Le dossier complet devra être acheminé par courriel à service@jeunechambrerdl.ca.

Les avantages de soumettre une candidature sont nombreux, mais le plus important reste sans aucun doute la visibilité dont l’entreprise bénéficiera lors de cette soirée.