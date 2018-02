Acier Québec-Maritimes profitera des services-conseils d'Inno-centre

L'entreprise Acier Québec-Maritimes qui a pignon sur la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup fait partie des cinq entreprises bas-laurentiennes sélectionnées afin de bénéficier des services-conseils d’Inno-centre au cours de l’année 2017-2018.

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, en a fait l’annonce le mercredi 28 février. En tout, 139 PME ont été sélectionnées dans seize régions.

Rappelons que dans le cadre de son dernier plan économique, le gouvernement du Québec a accordé 4 M$ à la Corporation Inno-centre du Québec pour lui permettre de réaliser davantage d’interventions auprès d’entreprises innovantes dans toutes les régions.

«Ces cinq PME bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, offert par des conseillers chevronnés qui les aideront à faire face aux différents enjeux associés à la croissance des entreprises. Inno-centre agira ainsi comme un tremplin pour propulser les entreprises innovantes du Bas-Saint-Laurent ainsi que l’économie régionale. Je souligne aujourd’hui la grande détermination des dirigeants de ces cinq PME», a commenté M. D'Amour.

Soulignons que depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement.

ACIER QUÉBEC-MARITIMES

Acier Québec Maritimes (AQM) a vu le jour en 2015, en faisant l'acquisition de la division d'acier neuf de JM Bastille. AQM effectue principalement la distribution de métaux ferreux (acier) et non ferreux (aluminium, acier inoxydable, laiton, etc…). L'entreprise offre aussi la transformation des produits de feuilles et profilés, ainsi que la transformation d'acier d'armature pour les travaux de coffrages et fondations.