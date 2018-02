Le raffinement de Chez Antoine rejoint l'Auberge de la Pointe

Le réputé et primé restaurant Chez Antoine qui a pignon sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup depuis 1989 cessera ses activités le 31 mars prochain. Les copropriétaires et véritables âmes de l'établissement, les frères Yannick et David Beaulieu, se joindront à l'équipe de l'Auberge de la Pointe. Les principaux intéressés parlent même d'une association.

«C'est un nouveau défi pour nous. J'ai 45 ans, et Charles Labrecque et Marc-Antoine Côté (les propriétaires de l'auberge) ont beaucoup de projets. C'est extrêmement positif. Je ne cacherai pas que je suis un peu fébrile», a commenté Yannick Beaulieu.

Reconnu dans le monde viticole, collaborateur au guide Le Lapeyrie, M. Beaulieu pourra ajouter son grain de sel à la carte des vins qui sera sans aucun doute bonifiée. Il agira aussi à titre de maitre d'hôtel. De son côté, David Beaulieu viendra renforcer la brigade culinaire, dirigée par Pascal Pelletier et Martin Matte.

Yannick Beaulieu reconnait que le renouvèlement de la clientèle plus âgée de Chez Antoine faisait partie de ses préoccupations, mais il souligne que la fermeture n'est pas liée à des problèmes financiers. «C'est tout un défi d'amener une clientèle de trentenaires et l'endroit n'est pas fait pour être transformé en bistro...»

Ce dernier n'a pas caché qu'il était déchiré à l'idée de perdre une clientèle fidèle avec qui des liens parfois étroits se sont tissés. «Plusieurs m'ont encouragé dans cette nouvelle aventure, je suis enthousiaste.»

Les prochains mois permettront à Yannick et David de s'intégrer à l'équipe de l'Auberge. Avec le temps, ce qui a fait la force de Chez Antoine s'amalgamera aux propres propositions de l'établissement hôtelier.

Les co-propriétaires de l’Auberge de la Pointe se réjouissent de l’arrivée de ces derniers: «La formule de notre restaurant ne change pas. Dans la continuité des dernières années, nous désirons toujours améliorer et apporter des nouveautés à notre table tout en la conservant accessible pour toute notre clientèle! David et Yannick viennent compléter notre équipe sous plusieurs aspects et veulent participer au succès. Comme on dit, il faut s’entourer des meilleurs pour se démarquer.»

Le restaurant Chez Antoine a été fondé par André Roussel qui en février 1989 a transformé la résidence en restaurant. Quelques mois à peine plus tard, l'établissement passait aux mains des parents de Yannick et David qui ont pris la relève.