Présentation des nouvelles entreprises de la communauté d’affaires louperivienne

Le dynamisme entrepreneurial de la MRC Rivière-du-Loup n’a certainement pas connu de ralentissement en 2017. Plusieurs nouvelles entreprises ont vu le jour et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup leur a offert l’opportunité de se faire connaitre le 21 février dernier au Musée du Bas-Saint-Laurent à l’occasion du traditionnel 5 à 7 des nouvelles entreprises.

L’activité proposée par la Chambre de commerce, en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, a permis de mettre en lumière près d’une quinzaine d’entrepreneurs de divers secteurs qui ont présenté leurs produits et/ou services aux gens d’affaires venus les rencontrer. Une occasion toute indiquée pour ces entrepreneurs d’ouvrir la porte à de nouveaux liens d’affaires.

Les entreprises présentées étaient Bistro V, Boutique africaine chez Papa Noël, BSL automotive, Clinique médicale Saint-Antonin, Coiffure le St-Paul, Go Oiseaux, La Voûte, Les Installations Turcotte inc., Les Petits Moteurs Sylvain, MOMENTA, rituel commémoratif, Travaux Services Étudiants et Wazoom Studio.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a saisi l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue dans la communauté d’affaires de la région.