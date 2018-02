Rivière-du-Loup : une destination qui se distingue à l’échelle provinciale

Le développement du tourisme d’affaires à Rivière-du-Loup a fracassé des records en 2017. La recension des statistiques nous permet de confirmer la tenue de 66 évènements de 40 nuitées et plus pour des retombées de plus de 10 M $.

En effet, Rivière-du-Loup a accueilli 66 congrès et évènements en 2017, et ce, grâce à l’implication de ses ambassadeurs et l’inestimable collaboration entre tous les partenaires. On estime le séjour moyen des participants à 2,37 et on comptabilise 11 147 nuitées reliées à ces évènements. Plus de 117 315 personnes ont été de passage dans notre région pour les évènements d’affaires et sportifs au courant de l’année. Cela représente des dépenses de 10 353 950 $, un cap jamais atteint à ce jour.

Selon la déléguée aux congrès et aux évènements à Tourisme Rivière-du-Loup, Marie-Ève Filion, l’opération charme se poursuit et de nombreux efforts sont déployés pour continuer de développer davantage ce marché tant au niveau local, régional et provincial.

Le tourisme sportif et évènementiel a augmenté en flèche cette année. C’est un peu plus de la moitié, soit 38 évènements qui se sont déroulés versus 28 congrès d’affaires. Les retombées en évènementiel profitent à toutes les entreprises de Rivière-du-Loup, de l’hôtellerie à la restauration en passant par les entreprises de services. Les artistes et les artisans y tirent également leur épingle du jeu.

UNE RECETTE GAGNANTE

Grâce à la collaboration de la Ville de Rivière-du-Loup, Tourisme Rivière-du-Loup a maintenant la possibilité d’offrir un incitatif pour contribuer au succès des congrès et des évènements se déroulant dans notre région. Depuis maintenant deux ans, plusieurs organisations ont pu bénéficier de cette enveloppe qui vise à aller chercher davantage de nouveaux congrès ou évènements. Le parc hôtelier possédant plus de 1 200 chambres dont plus de 500 en 4 étoiles dès le printemps 2018 constitue également un atout de taille pour notre région. Mais la synergie de tous les partenaires de l’industrie touristique demeure sans conteste la plus grande force de Rivière-du-Loup.

La soirée de reconnaissance annuelle du Club des Ambassadeurs fêtera son 30e anniversaire en avril prochain. Tenue pour la première fois en 1988, cette soirée a permis au fil des ans de mettre en lumière plusieurs centaines d’ambassadeurs locaux de différents horizons. Encore une fois cette année, une reconnaissance sera portée aux ambassadeurs et une petite touche commémorative sera ajoutée à la soirée.