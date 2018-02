Éric Fraser au diner du CDE de Rivière-du-Loup

Le Centre des dirigeants d'entreprises de la région de Rivière-du-Loup a tenu son diner mensuel le 15 février dernier en recevant Éric Fraser, président de Les Électriciens Desjardins.

M. Fraser, père de deux enfants, a raconté aux participants présents son parcours professionnel ponctué de nombreux défis, d'échecs, mais aussi de grandes victoires.

Il n'a pas caché les difficultés de ses débuts au sein de l'entreprise familiale de son père, Entreprise Électrique Benoit Fraser. Les relations entre le fils et le paternel étaient, de son propre aveu, difficiles.

L'homme d'affaires n'a pas caché qu'il avait vécu une année difficile lorsqu'il a repris le flambeau, soulignant un manque d'organisation. Néanmoins, il tiendra bon. En 2000, il fait l'acquisition, avec un ami, de Les Électriciens Roger Desjardins. Le départ est difficile, les profits inexistants, les camions sont désuets et le personnel manque cruellement.

Loin de se décourager, Éric Fraser rachète les parts de son associé et en parallèle ferme l'entreprise familiale. Un à un, il relèvera les difficultés qui ont parsemé le développement de l'entreprise qui est devenue Les Électriciens Desjardins. Elle connait depuis 2012 un taux de croissance qui se situe de 15 à 20 % avec un chiffre d'affaires de près de 7 M$.

L'année 2012 concorde aussi avec l'arrivée de Manon Nadeau à titre d'adjointe administrative. Cette dernière permet à l'homme d'affaires de se concentrer sur le développement vitesse grand V de Les Électriciens Desjardins.

L'entreprise couvre aujourd'hui un vaste territoire, soit de Montmagny à Gaspé. Pas moins de 25 employés et 12 unités de services sillonnent le territoire. Spécialisée dans les installations électriques, Les Électriciens Desjardins desservent principalement des clients commerciaux et institutionnels et ont acquis une solide expérience auprès de cette clientèle.

Le cheminement professionnel d'Éric Fraser illustre l'importance de s'entourer «des bonnes personnes», à commencer par le support de sa conjointe, mais aussi dans le choix de son équipe. Un autre de ses conseils : Sortez de votre zone de confort.