2017, l’année de tous les records à La Coop Agriscar

C’était jour de grande première le 8 février dernier pour La Coop Agriscar lors de sa 40e assemblée générale annuelle, organisée exceptionnellement à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. On allait y présenter aux membres les résultats financiers pour l’exercice terminé le 31 octobre 2017.

La Coop Agriscar a affiché en 2017 des résultats records tant au niveau de ses ventes qui totalisent 37 077 405 $ qu’au niveau de l’excédent qui se chiffre à 1 544 838 $. L’année 2017 en a été une de festivités. Agriscar célébrait en effet ses 40 ans d’existence. Jumelés au quarantième de la Bannière Unimat et au cinquantième de BMR, ces anniversaires ont donné lieu à de nombreuses promotions en quincaillerie. Le moment fort des célébrations fut sans aucun doute le souper/spectacle qui a eu lieu le 19 août dernier auquel plus de 350 personnes ont pu participer et se divertir.

Certains projets se sont finalisés dont ceux du centre de criblage de Saint-Éloi et du centre de grains de L’Isle-Verte qui a vu son séchoir à grains converti et alimenté à la biomasse.

Un nouveau commerce de sport chasse et pêche, opérant sous la bannière Écotone a maintenant pignon sur rue au 680, rue Jean Rioux, à Trois-Pistoles, voisin du dépanneur Sonichoix.

«Notre implication dans le dossier aura permis à Stéphanie Fournier de se porter acquéreur du commerce de détail. En plus de réaliser son rêve, cela permet de maintenir en opération un commerce solidement implanté dans les Basques qui en était rendu à l’étape du transfert», indiquait le président de la Coop, Vallier Chouinard.

«Le domaine des centres de rénovation est en pleine croissance chez Agriscar. Malgré un contexte difficile et concurrentiel, notre équipe de vente et conseillers fait la différence et permet à Agriscar de performer et de prendre une place de leader dans ce milieu fort compétitif.»

FUSION

En juillet 2017, les membres de la Coop Saint-Alexandre de Kamouraska réunis en assemblée générale extraordinaire ont accepté à l’unanimité le projet de fusion avec La Coop Agriscar tel qu’il leur a été présenté. Ce type de fusion dite simplifiée fait en sorte que les membres de Saint-Alexandre deviennent membres d’Agriscar. Le bilan des deux coopératives s’en trouve ainsi regroupé.

«Nous sommes tous d’avis que le volume d’affaires en hausse, jumelé aux synergies réalisables et l’addition des forces de chacun sera bénéfique pour les membres des deux entreprises.». Cette fusion est entrée en vigueur le 1er novembre, ce qui coïncidait avec le début de la nouvelle année financière.

Pour Agriscar, la réalisation d’une planification stratégique est prévue en 2018 et elle aura comme objectif de regarder les options offertes et de cibler celles qui répondent le mieux à ses attentes.

NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF

La 40e assemble générale annuelle a aussi fait l’objet d’une présentation aux quelque 100 personnes réunies pour l’occasion de la maquette du nouveau centre administratif qui sera érigé au printemps à Trois-Pistoles.

Fondée en 1929, La Coop Agriscar est la propriété de 430 membres réguliers, de 672 membres auxiliaires et de 86 membres juniors. Elle détient cinq centres de rénovation, un centre de grain, un centre de conditionnement des céréales de semence et un centre d’engrais minéraux et elle effectue la vente de moulée. La Coop Agriscar emploie 90 personnes réparties dans les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et du Kamouraska et cumule des ventes de près 37 M$.