MERSiŌ à la découverte du marché chinois

Les entrepreneurs pistolois Daniel Desjardins et Gabriela Melgoza, propriétaires de l’entreprise MERSiŌ, reviennent d’une semaine bien particulière au bout du monde. Ils ont fait partie d’un groupe d’environ 140 hommes et femmes d’affaires ayant participé à une mission économique du Québec en Chine.

Rejoint sur place en toute fin de soirée le 25 janvier, Daniel Desjardins raconte qu’ils ont sauté avec beaucoup d’enthousiasme sur cette occasion «unique» afin de «rencontrer de potentiels distributeurs et des partenaires d’affaires» et également «mieux comprendre l'écosystème du commerce en ligne en Chine qui est en pleine croissance».

Avec une classe moyenne se chiffrant à 300 millions de personnes, ouvertes sur le monde et intéressées à consommer plus et mieux, les opportunités commerciales sont nombreuses sur le territoire chinois. La Chine est le premier marché d’exportation du Québec en Asie et le deuxième au monde, derrière les États-Unis.

«Cette génération de Chinois a un intérêt marqué pour les produits verts, uniques et les marques internationales. Les 25-35 ans, notre clientèle cible, sont également des voyageurs. Ils cadrent parfaitement dans notre filon», explique M. Desjardins qui constate d’ailleurs une belle popularité des produits MERSiŌ auprès des Chinois lors des évènements auxquels ils participent.

Au cours de cette semaine passée entre Beijing, Hangzhou et Shanghai, les entrepreneurs ont notamment eu la chance de participer à une table ronde avec le premier ministre Philippe Couillard, le ministre Stéphane Billette et Jean-François Lépine, représentant du Québec en Chine, afin de présenter leur marque et leurs objectifs. Ils ont aussi, et surtout, rencontrer des représentants des grandes plateformes de commerce en ligne comme JD.com et Amazon China. À cela s’ajoute également une visite du siège social du géant Alibaba.

«C’était une très belle expérience. Les contacts de qualité jumelés à une superbe organisation du gouvernement du Québec nous ouvrent des portes et permettent à des PME comme la nôtre de viser des marchés émergents comme la Chine. À l’heure du commerce international, les frontières n’existent plus», décrit Daniel Desjardins. «Des opportunités comme celles-là ne se seraient jamais présentées si nous avions fait les démarches par nous-même.»

Les propriétaires de MERSiŌ, seuls représentants du Bas-Saint-Laurent, ont été sélectionnés pour le voyage, mais en ont déboursé les frais. Cela dit, avoir la chance de rencontrer une dizaine de clients et distributeurs potentiels, des influenceurs et des partenaires marketing afin de créer des liens et d’en apprendre davantage sur les façons de rejoindre les consommateurs en valait vraiment la peine, disent-ils.

«Les sites et applications comme Facebook et Instagram ne sont pas disponibles ici, alors il faut faire autrement, utiliser d’autres plateformes. Cette semaine a été très formatrice de ce côté-là», explique Daniel Desjardins.

MERSiŌ EN CROISSANCE

Forts d’une première année très occupée, mais ô combien valorisante, les deux entrepreneurs sont fiers du chemin parcouru jusqu’ici. L’entreprise est toujours basée à Trois-Pistoles et connait une belle croissance grâce à une définition précise de la marque et le développement de contacts. «Les commandes sont là, l’intérêt aussi, alors ça va bien. Nous sommes encore une petite entreprise, mais nous allons vraiment dans la bonne direction, c’est excitant.»

À peine revenus de Chine, Daniel et Gabriela prenaient la route de Toronto puis de New York afin d’aller présenter leurs produits. Comme quoi un projet n’attend pas l’autre.