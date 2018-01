Planète Poutine de Dégelis: une fermeture temporaire avant la vente

Les clients qui se sont présentés au restaurant Planète Poutine de Dégelis se sont heurtés à une porte close. Le restaurant est fermé, une mesure temporaire assure son propriétaire actuel, Dominic Côté.

Ce dernier soutient qu'il ne s'agit pas d'une fermeture définitive et qu'il est sur le point de conclure la vente du commerce avec un nouvel acquéreur. À ce propos, il s'est montré avare de commentaires afin de ne pas nuire à la transaction.

«Mes autres projets demandent beaucoup de temps et je refuse de négliger le restaurant, je préfère le vendre. Comme je ne suis plus disponible pour y être présent, je préfère le fermer temporairement et le confier à quelqu'un qui saura lui accorder plus de temps», a commenté l'homme d'affaires.

M. Côté n'a pas souhaité développer sur une date d'échéance quant à la conclusion de la vente, pas plus que sur la réouverture du restaurant, ni même sur la volonté du futur acquéreur à conserver la bannière du restaurant situé dans le complexe touristique du 1173 avenue de l’Accueil à Dégelis.

Le Planète Poutine de Dégelis a ouvert ses portes en avril 2016.