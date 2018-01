Un nouveau duo d'actionnaires pour Armoires & Boiseries

L'entreprise Armoires & Boiseries de Rivière-du-Loup peut compter sur la présence de deux nouveaux propriétaires, Christian Soucy et Steve Boulay.

L'année 2018 s'amorce donc sous le signe du changement pour le manufacturier d'armoires de cuisine, de salle de bain et d'ameublement commercial situé dans le parc industriel de Rivière-du-Loup. Les deux nouveaux actionnaires cumulent de nombreuses années d'expérience et, avec l'aide de toute l'équipe déjà en place, entendent bien en faire profiter à l'ensemble de la clientèle.

Actif depuis 17 années au sein d'Armoires & Boiseries, Christian Soucy a pu y cumuler plusieurs fonctions au fil du temps. J'ai toujours rêvé de devenir propriétaire de l'entreprise et aujourd'hui, ça devient une réalité. Steve et moi, on se complète à merveille, et ce, à tous les niveaux. Ça augure bien pour l'avenir!»

De son côté, Steve Boulay revient à ses anciennes amours, le bois et le secteur de la construction. Lui qui a longtemps œuvré comme superviseur et directeur de production, partagera ses 20 années d'expérience afin d'assurer le succès et la pérennité d'Armoires & Boiseries. «Ce nouveau défi représente beaucoup pour moi. C'est l'accomplissement de quelque chose d'important, de pouvoir tenir les rênes d'une entreprise régionale qui traîne une telle réputation d'excellence.»

Fondée à Rivière-du-Loup il y a plus de 35 ans, Armoires & Boiseries se distingue par plus de 5 000 réalisations commerciales et résidentielles, principalement au KRTB et dans la partie nord du Nouveau- Brunswick. Armoires & Boiseries s'engage à offrir à sa clientèle un service de design personnalisé, un produit de qualité exceptionnelle ainsi que le respect des échéanciers.