Bérubé GM : le syndicat en attente

Le conflit s'éternise entre les employés et la direction de Bérubé GM de Rivière-du-Loup. La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui représente les dix employés en lockout depuis 18 mois a confirmé n'avoir eu aucune discussion avec l'employeur depuis le 30 novembre dernier.

«Nous étions tout près de nous entendre, laisse tomber le conseiller à la vie syndicale et à la syndicalisation de la CSD Gilles Prud’homme. Nous nous étions entendus sur le cadre normatif de l’entente, comprenant le fonds de pension, les salaires et le taux horaire. Mais le point majeur, c'est le retour des employés.»

Même s'il reconnait que les communications sont «difficiles», M. Prud'homme abonde dans le même sens que Patrick Bérubé et il admet que les besoins de l'entreprise ne sont pas les mêmes après 18 mois de lockout. Ce dernier propose donc un retour complet des employés, mais qui viendrait s'inscrire dans le cadre d'un retour progressif.

«Ça ne se bousculera pas aux portes, on le sait. Ce que nous proposons c'est le retour de six employés en plus d'un laveur pour le premier retour. Quant aux trois autres employés, nous demandons à l'employeur une promesse de réintégration dans le temps, dans une perspective d'emploi à long terme.»

D'ici la fin du conflit, la CSD continuera de prendre en charge les dix employés sans salaire. Contrairement à ce que certains ont récemment avancé, les syndiqués n'auront aucuns frais à rembourser. «Nous les prenons en charge, ces gens ne rembourseront absolument rien à la centrale.»

Aucune rencontre entre les deux parties n'est prévue à l'agenda. Le conflit perdure depuis le 8 juillet 2016.