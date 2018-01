Votre entreprise est-elle prête pour le commerce en ligne?

La MRC de Témiscouata, en collaboration avec la SADC et la Chambre de commerce du Témiscouata, invite les entreprises à participer à un déjeuner-formation au sujet du virage numérique. L’activité se déroulera jeudi le 18 janvier à compter de 8 h à l’Hôtel 1212 de Dégelis.

La formation est gratuite et se déroulera en trois temps. De 8 h à 9 h, Stéphanie Vennes, directrice de projet numérique pour le Conseil québécois du commerce de détail, abordera les divers aspects touchant le virage numérique.

De 9 h à 9 h 30, Éric Morin de Synergie Communication Web traitera des défis et des opportunités à saisir en ce qui a trait au commerce en ligne : la livraison, la gestion des commandes et des inventaires, l’augmentation des ventes, la fidélisation de la clientèle, le développement de nouveaux marchés, la stratégie et les plateformes à utiliser.

Enfin, de 9 h 30 à 10 h, Cindy Rivard d’Oyez Communications se penchera sur les façons de se différencier et de capter l’attention pour vendre en ligne, que ce soit par l’image, le message, la cible et la personnalisation.

Vous devez réserver votre place avant le 16 janvier à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais au 1-877-303-6725 poste 4401 ou par courriel à l’adresse admin@mrctemis.ca. L’activité est gratuite, seul le déjeuner est à vos frais.