Des bons coups qui ont marqué les 25 ans d’Info Dimanche

*En 2017, votre journal Info Dimanche a célébré ses 25 ans de publication. En cette année particulière, nous vous offrons un retour sur certains des faits ayant marqué notre région en compagnie de ceux qui les ont animés.

Ils se comptent par centaines, les bons coups et les fermetures qui ont marqué les 25 ans d’Info Dimanche. Pas facile donc de faire un survol des principaux évènements de l’actualité économique, mais il est important de se rappeler quelques unes de ces entreprises au cœur de notre développement.

Au niveau des créateurs d’emplois, le secteur de la tourbe a généré des travailleurs plus traditionnels mais surtout des emplois axés sur l’innovation. Premier Tech et Berger y sont les chefs de file et sont devenus des moteurs de notre développement économique régional.

L’agroalimentaire demeure un élément essentiel de notre milieu de vie, que l’on pense à ces fermes devenues des entreprises modernes où la génétique côtoie la robotique, à Viandes duBreton et Aliments Asta au niveau de l’abattage et de la transformation du porc, à l’acériculture au Témiscouata et dans les Basques avec notamment les entreprises exportatrices Decacer et Nokomis, à la Fromagerie des Basques à Trois-Pistoles et à la Fromagerie Le Détour à Témiscouata-sur-le-Lac, à nos marchés d’alimentation qui ont su s’adapter aux besoins d’aujourd’hui avec notamment le «prêt à manger».

Le secteur manufacturier n’est pas en reste avec l’émergence de leaders économiques comme Lepage Millwork, Prelco, XMetal, Rototeck, Soucy Industriel, Moulage sous pression AMT, Groupe Lebel, Cascades – division Cabano, Tremtech, Poutrelles Internationales et bien d’autres.

Transport Morneau a su se développer tout en gardant ses emplois en région. Notons aussi que les parcs éoliens communautaires procurent de l’argent aux municipalités.

Des gens d’affaires dynamiques, nous en retrouvons également dans le volet touristique de notre économie. Pensons d’abord au Centre de congrès de l’Hôtel Universel, au Best Western Plus Hôtel Levesque, à l’Auberge de la Pointe, à l’Hôtel 1212 et à Pohénégamook Santé Plein Air. Parmi les attraits, nous ne pouvons pas passer sous silence le parc national du Lac-Témiscouata, la SEBKA, le parc côtier Kiskotuk, le Parc du Mont-Saint-Mathieu, Duvetnor, les microbrasseries, les nombreux lacs et rivières et une nature exceptionnelle.

Heureusement, il y a eu plus de bons coups que de fermetures notoires. Nous ne pouvons cependant oublier celles du Groupe C.N.P., du centre de distribution Sobeys, Matériaux à bas prix, Bastille Portes & Fenêtres et Calko. Le rachat de l’usine F.F. Soucy et la sauvegarde du fonds de pension de ses retraités ont également retenu l’attention.