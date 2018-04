Nomination d’un nouveau directeur général à la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup

Christian Pelletier, président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup annonce la nomination de Serge Ferrand au poste de directeur général de la Caisse.

M. Ferrand est détenteur d’un Baccalauréat en relations industrielles et cumule 30 années d’expérience dans l’accompagnement et dans la mobilisation de gestionnaires et de professionnels, dont 17 dans l’industrie des services financiers. Au sein du Mouvement Desjardins depuis 13 ans à titre de leader d’équipe, il a contribué à faire évoluer une culture centrée sur l’expérience client, en valorisant la mobilisation du capital humain.

Fort de valeurs prônant l’authenticité, l’engagement et le respect, M. Ferrand avoue être fondamentalement une personne de famille et d’équipe. L’arrivée en poste de M. Ferrand est prévue pour le 8 janvier 2018. M. Pelletier précise : «Je profite de l’occasion pour remercier Louise Bergeron, directrice générale de la Caisse jusqu’en septembre dernier, pour tout le travail accompli au cours des quatre dernières années. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à Johanne Perron qui a assuré l’intérim à la direction générale de la Caisse pendant cette période de transition et qui demeure en poste jusqu’à l’arrivée de M. Ferrand.»

Pour sa part, le nouveau directeur général avoue son enthousiasme à se joindre à l’équipe de la Caisse de Rivière-du-Loup et à découvrir tous les atouts qu’offrent la ville et la région. Mais avant tout, il se réjouit d’y faire bientôt la rencontre des gens qui contribuent à en faire un milieu dynamique, où il fait bon vivre.

«Mes collègues dirigeants se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Serge Ferrand au sein de notre belle équipe. Ses compétences en matière de développement des affaires et l’importance qu’il voue à la synergie d’équipe et à la satisfaction de la clientèle constituent des forces que nous sommes heureux de mettre au service de nos membres», conclut M. Pelletier.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de plus de 1,7 milliard $, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, qui compte près de 80 employés, constitue un acteur de développement social et économique de premier plan en offrant une vaste gamme de produits et services financiers à près de 23 450 membres.