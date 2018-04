Réaménagement du BMR Dynaco de Rivière-du-Loup

Groupe coopératif Dynaco réaménage et transforme ses deux plus grands centres de rénovation, soient ceux de Rimouski et de Rivière-du-Loup.

Les travaux visent à offrir une toute nouvelle expérience de magasinage à ses clients, inspirée des meilleures pratiques dans le commerce de détail. Un investissement de 900 000 dollars.

Les surfaces de vente des deux magasins offriront un réaménagement complet des espaces intérieurs en tenant compte des besoins et commentaires des clients. La clientèle pourra profiter de ses nouveaux magasins dès avril 2018.

La division Rénovation du Groupe coopératif Dynaco compte 12 magasins BMR situés de Montmagny à Matane.