Une ambiance de partage au diner de Noël du CDE

Le temps des fêtes imprègne également les gestionnaires, le traditionnel diner de Noël du Centre des dirigeants d’entreprises de Rivière-du-Loup (CDE) s’est déroulé le jeudi 14 décembre au Best Western Plus Hôtel Levesque dans une ambiance de partage.

En effet, les responsables avaient convié non seulement les membres du CDE mais également les porte-paroles de trois organismes communautaires de la région, soit la Maison de la Famille du Grand-Portage, le Centre d’Entraide l’Horizon et le Carrefour d’Initiatives populaires de Rivière-du-Loup.

Les membres étaient également invités à apporter des cadeaux qui ont été par la suite remis aux trois organismes communautaires. Les porte-paroles ont aussi eu l’occasion d’expliquer la mission de leur organisme respectif et les bienfaits qu’il procure à leur clientèle.

CENTRE D’ENTRAIDE L’HORIZON

Nadine Pelland est directrice du Centre d’Entraide l’Horizon qui fêtera bientôt ses 30 ans à Rivière-du-Loup. Elle a expliqué aux personnes présentes que son organisme est une ressource alternative en santé mentale, un lieu où échanger, grandir, prendre confiance en soi, se ressourcer, se faire des amis et améliorer sa qualité de vie émotive. Les moyens utilisés pour aider et outiller des gens sont des groupes d’entraide, des ateliers de créativité, des café-rencontres, de la relaxation, des activités physiques et récréatives, etc.

CARREFOUR D’INITIATIVES POPULAIRES

Karine Jean, directrice par intérim et agente de développement du Carrefour d’Initiatives populaires de Rivière-du-Loup a pour sa part mentionné que la mission de son organisme consiste à assurer les besoins de base en sécurité alimentaire et à amener les gens vers l’autonomie alimentaire. Quatre services sont au cœur de son action : le restaurant communautaire La Bouffe Pop, un comptoir de produits alimentaires à petits prix, du dépannage alimentaire d’urgence et les cuisines collectives.

MAISON DE LA FAMILLE DU GRAND-PORTAGE

France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage, a indiqué que son organisme, en plus de soutenir les parents dans leur rôle parental, est un milieu de vie. Sa mission est d’organiser des activités visant à regrouper les familles, sans égard à la classe sociale. Plus de 50 activités font partie de la programmation notamment des ateliers pour les enfants et les parents. À la Maison de la Famille, les cadeaux offerts par les membres du CDE seront distribués à des familles vivant dans une situation économique faible.