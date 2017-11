Les Transports Claude Perron est la grande gagnante du 26e Gala de l’Entreprise du Témiscouata

Neuf entreprises et quatre personnalités ont été honorées lors du 26e Gala de l’Entreprise du Témiscouata présenté à l’École secondaire de Dégelis, le 18 novembre. Les Transports Claude Perron Inc. est la grande gagnante de la soirée avec le trophée de l’Entreprise de l’année tandis qu’Émilien Nadeau a été honoré à titre de Personnalité Hommage.

En regard du thème «Nos entreprises sous les projecteurs», 325 convives ont assisté à ce gala dont le maitre d’œuvre est la SADC de Témiscouata. Cascades, Desjardins et la MRC de Témiscouata sont les partenaires officiels. «Vous êtes un maillon important du mieux-être de nos communautés», a souligné le président de la SADC, Vallier Daigle, aux propriétaires d’entreprises témiscouataines.

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

Valérie Dumont et Pascal Ouellet de Les Transports Claude Perron Inc. sont montés sur la scène pour recevoir le prix le plus important, celui de l’Entreprise de l’année 2017, décerné parmi les neuf lauréats de la soirée. Ils avaient reçu auparavant le prix dans la catégorie Entreprise de services.

«Au Témiscouata, nous avons un autobus électrique», a d’abord rappelé M. Ouellet démontrant un souci pour l’environnement et le désir des propriétaires d’innover. L’entreprise se démarque également grâce à la qualité de sa main-d’œuvre et à la diversification de son activité principale. «Je remercie les gens de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs pour leur confiance, nous sommes au service des gens d’ici», a mentionné Pascal Ouellet.

AUTRES GAGNANTS

Comme nous le mentionnions plus tôt, il y a eu 9 entreprises gagnantes. Les autres gagnants sont : Entreprise de production agricole et de production forestière, Ferme Prépierre Ltée; Entreprise de production acéricole, Érablière A. Dumais Inc.; Entreprise de transformation agroalimentaire, La Jardinière; Entreprise de transformation du bois, Batitech Ltée; Entreprise de transformation – autres secteurs, Plastica Morneau 2014 Inc.; Entreprise de commerce de détail, Alimentation J.P. Labonté et fils Inc.; Entreprise touristique, Parc du Mont-Citadelle; Entreprise culturelle, Les productions Chorus Inc.

PERSONNALITÉ HOMMAGE

Une autre remise très attendue de la soirée fut le prix Personnalité Hommage, remis en 2017 à Émilien Nadeau. Le président de la SADC, Vallier Daigle, a fait état des principales réalisations de M. Nadeau : enseignant et directeur d’école pendant 40 ans, 15 ans comme maire et 16 autres années à titre de conseiller municipal à Dégelis, 15 ans sur des conseils d’administration du réseau de la santé, président de l’Association du Parti libéral du Québec dans le comté au cours de nombreuses années et président de plusieurs organismes sociaux dont le Congrès mondial acadien. «Il est toujours actif après 60 ans d’implication», a souligné M. Daigle.

«C’est avec beaucoup d’émotions que je reçois ce prix. J’ai eu le support indéfectible de ma famille, je les remercie, et celui du Témiscouata pendant bien des années. Le Témiscouata, voir grand, c’était notre slogan et c’est encore celui-là aujourd’hui. Il faut se faire confiance et travailler ensemble, nous pouvons ainsi réussir de grandes choses», a commenté M. Nadeau.

PERSONNALITÉS EN AFFAIRES

Trois autres prix Personnalité ont été remis lors du 26e Gala de l’Entreprise du Témiscouata. Marie-Paule St-Amand et Émilien Beaulieu de Meubles Dégelis Ltée ont reçu le trophée de la Personnalité en affaires 2017. «Je remercie mon épouse. Vous savez, travailler 60 heures par semaine, ça prend une bonne santé. Je suis toujours empressé le matin d’aller travailler», a indiqué l’homme d’un certain âge. Aujourd’hui, son fils prend la relève dans l’entreprise.

Caroline Lavoie et Michaël Briand de la Ferme Mica ont mérité le prix Personnalité jeunesse en affaires 35 ans et moins tandis que Jean-Luc Richard d’OptiMach Inc. obtenait celui de Personnalité travailleur autonome.

RELÈVE ENTREPRENEURIALE

La SADC a souligné la relève entrepreneuriale au cours de la soirée. Vingt-sept entrepreneurs ont bénéficié d’une reconnaissance spéciale. Ce sont des entrepreneurs qui ont démarré ou pris la relève d’une entreprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.

BROCHURE DU GALA

La SADC de Témiscouata a réalisé avec Info Dimanche une brochure présentant les entreprises gagnantes. Celle-ci est distribuée dans les 10 000 foyers de la MRC de Témiscouata avec votre hebdomadaire régional, édition du 22 novembre. Tous les lecteurs d’Info Dimanche peuvent aussi la consulter sur notre site web.