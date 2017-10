La réussite de GO Usinage

Un peu moins d’un an et demi après l’incendie qui a complètement ravagé ses anciens locaux, l’entreprise pistoloise GO Usinage, propriété de l’entrepreneur Michel Ouellet, est sur une lancée. Le gouvernement du Canada lui a d’ailleurs récemment accordé une aide financière de plus de 200 000 $ pour la soutenir dans ses projets.

Michel Ouellet a été contraint de recommencer à zéro à la suite du violent incendie qui lui a fait tout perdre professionnellement en mai 2016. Loin de se laisser abattre, il avait rapidement confirmé qu’il souhaitait reconstruire dans une entrevue accordée au collègue François Drouin.

«Ça fait mal au coeur de voir ça, nous avions tout mis dans l’entreprise. Mais on reste positif, il n’est pas question de lâcher. On va rebâtir, et en mieux», avait alors souligné l’entrepreneur.

Aujourd’hui, on peut affirmer sans se tromper que c’est mission accomplie. Dans la dernière année, c’est plus d’un million de dollars qui ont été investis dans l’entreprise qui a aujourd’hui pignon sur la rue Patrice-Cote, près de la rue Notre-Dame Ouest, à Trois-Pistoles.

Non seulement Go Usinage a-t-elle rattrapé le temps perdu, elle a accru sa productivité et son offre de service. L’entreprise est aujourd’hui plus grande qu’elle ne l’était avant le brasier.

«Je dois dire que ça va très bien pour nous. Avant l’incendie, nous étions 3 employés. mMaintenant, nous sommes 8. Nous sommes sur une belle lancée comme on dit», explique cette fois le propriétaire.

S’attendait-il à être dans une aussi belle posture en à peine 15 mois? «Pas tout à fait», répond-t-il en riant. «Mais si ça va bien, c’est aussi grâce à l’appui du milieu et de ma famille. Tout le monde a été d’un grand support.»

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Le lundi 2 octobre, l’entreprise GO Usinage s’est vu officiellement remettre une importante aide financière du gouvernement canadien. Plus de 200 000 $ qui serviront concrètement à l’acquisition d’équipements de production (centre d’usinage, tourne numérique, plieuse, fraiseuses, etc.).

«C’est une belle journée. La contribution financière du gouvernement aidera à concrétiser nos objectifs de croissance. L’acquisition d’équipement encore plus performant constitue un grand pas dans ce sens», a déclaré M. Ouellet.

Les fonds accordés proviennent du Programme de développement économique du Québec. David Lametti, le député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bain, a d’ailleurs souligné la résilience, l’audace et le sens des affaires de Michel Ouellet.

«Au lieu de baisser les bras, M. Ouellet a décidé de reconstruire et de miser l’innovation. Il a ainsi consolidé des emplois dans sa région. Le gouvernement est très fier de l’encourager dans la poursuite de ses projets futurs», a-t-il déclaré.

Fondée en 2015, GO Usinage est la seule entreprise du Bas-Saint-Laurent à offrir une méthode de trempage des métaux qui permet d’augmenter la résistance et la durabilité des pièces. Elle se spécialise dans la conception, la fabrication, la modification et l’assemblage de pièces d’équipements de haute qualité destinées à des entreprises manufacturières de plusieurs secteurs.