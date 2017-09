L’économie du Québec est-elle en bon état?

L’économiste Pierre Fortin, spécialiste dans les questions de finances publiques, présentera une conférence sur l’économie du Québec, le mardi 3 octobre, à 13 h, au local C-145 du Cégep de Rivière-du-Loup.

«Le niveau de vie des Québécois s’est-il amélioré? Les médias nous bombardent d’informations négatives quant à la situation économique des Québécois : ils seraient plus pauvres, endettés, travailleraient moins d’heures. Mais qu’en est-il véritablement? Pierre Fortin propose une analyse historique et comparative de la situation» souligne Édith St-Amand, enseignante au Département des sciences humaines au Cégep, et organisatrice de l’évènement.

La conférence est offerte sans frais à toute la communauté collégiale et à la population.

Pierre Fortin est professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il détient un doctorat en Économie de l’Université de Berkeley en Californie et une maitrise en mathématiques de l’Université Laval. Auteur de nombreux articles de livres et de revues et collaborateur au magazine l’Actualité, il est également un chercheur reconnu et s’est vu attribuer de nombreuses distinctions dans son domaine. Il est considéré par plusieurs comme l’économiste le plus influent de la dernière décennie.