La Chambre de commerce poursuit sa promotion de l’achat local

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a présenté à ses partenaires les grandes lignes de la phase 3 du programme d’achat local qui combine deux grands objectifs, soit la sensibilisation des consommateurs sur l’importance de consommer localement et la formation des commerçants aux nouvelles tendances de consommation.

«En plus de favoriser le dynamisme commercial de la MRC de Rivière-du-Loup, la phase 3 du programme continuera d’appuyer et d’outiller les commerçants pour identifier les stratégies d’affaires requises pour l’optimisation des ventes en fonction du service à la clientèle, de la communication, des ressources humaines et de la gestion», d’argumenter Karine Malenfant, directrice générale, de la Chambre de commerce.

Cette campagne de promotion grand public vise la continuité du «buzz» créé l’an dernier autour de la thématique #experiencelocale. Puisque l’achat local c’est l’affaire de tous, la Chambre de commerce s’associe pour la phase 3 à différents mouvements afin de promouvoir davantage l’expérience locale. Parmi ces partenariats, nous comptons entre autres celui avec Espace Centre-ville et sa nouvelle initiative de semaines culinaires thématiques et certaines campagnes de sensibilisation avec le Centre commercial Rivière-du-Loup.

Le slogan «la porte d’à côté» laissant entrevoir la proximité, la relation qu’on développe avec ses voisins, perdurera encore cette année dans les campagnes publicitaires, afin de toucher le plus grand nombre de consommateurs. Cette campagne se poursuivra via des clips tournés et diffusés à la télévision, sur Internet ainsi qu’à la radio; des publicités seront placées dans les journaux et les magazines, de même que sur le web par les différentes plates-formes. Finalement, l’animation autour des médias sociaux fera la promotion de l’expérience locale.

«Nous savons pertinemment que les habitudes de consommation ont changé et il faut toujours innover pour rejoindre les différentes clientèles. Nous devons nous adapter à cette réalité, changer nos méthodes et les commerçants aussi doivent emboiter le pas s’ils veulent rester dans la course. La phase 3 du programme d’achat local se veut une initiative de collaboration et d’entraide afin de favoriser l’ensemble des commerçants de notre région et d’optimiser leur performance» de commenter Hugo Dubé, président de la Chambre de commerce.

Dans un autre ordre d’idées, la Chambre de commerce continuera d’offrir des formations en fonction des besoins exprimés. Que ce soit pour agrémenter l’expérience client, pour favoriser la promotion de services, ou encore pour la gestion, tout y sera! Les commerçants intéressés à participer aux formations peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup au 418 862-5243 ou par courriel à info@monreseaurdl.com.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, initiatrice de cette démarche, désire remercier ses partenaires : la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup, le CLD de la région de Rivière-du-Loup, le Centre commercial Rivière-du-Loup, Télé Inter-Rives, Le Groupe Simard et l’Info Dimanche. D’autres partenaires restent à confirmer.