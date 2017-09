BSL Automotive compte une nouvelle bannière

L’entreprise Distribution BSL Automotive, une filiale de Les distribution BSL, propriété de l’homme d’affaires Gilles D’Amour, a annoncé le mardi 12 septembre qu’elle comptait désormais une nouvelle bannière, Auto Value.

Pour l’occasion, M. D’Amours a souligné les résultats obtenus depuis l’ouverture de BSL Automotive en mai dernier et le besoin de s’adjoindre une enseigne forte. «Pour nous permettre d’accélérer notre croissance, nous avons besoin d’une bannière d’un joueur de classe mondiale dans l’automotive et c’est avec Auto Value que nous allons le faire!», a lancé l'homme d'affaires.

BSL Automotive de Rivière-du-Loup est spécialisée dans la vente de pièces, de fournitures et d’accessoires de véhicules automobiles. Il s’agit d’une cinquième division pour l’entreprise Les distributions BSL. Le commerce est situé au 373, rue Témiscouata, et est voisin du Centre routier.

Auto Value est une filiale de Vast-Auto Distribution, une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution et la mise en marché de pièces automobiles destinées aux magasins de pièces de l'est du Canada. L’entreprise gère les bannières Auto Value Experts en Pièces, Auto Value Centre de Service Certifié, Auto Mécano, OCTO Auto Service Plus, Monsieur Muffler et Monsieur Transmission (Québec).