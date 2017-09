280 personnes à l’Évènement réseautage industriel

L’activité «Évènement réseautage industriel» organisé dans le cadre du Premier Tech Supply Chain Summit – 2017 a rejoint près de 40 entreprises industrielles régionales le 8 septembre 2017 à Rivière-du-Loup.

Celles-ci ont pu réaliser du réseautage d’affaires ciblé et stratégique avec plus de 80 différents fournisseurs de Premier Tech, provenant du Québec, du Canada et d’ailleurs dans le monde. Un total de 280 personnes impliquées dans le développement industriel ont ainsi développé et diversifié leurs relations d’affaires.

À l’invitation de Premier Tech de vouloir mettre en relation leurs fournisseurs provenant de partout dans le monde avec la communauté industrielle régionale, le CLD avait accepté d’organiser un évènement venant conclure leur Supply Chain Summit – 2017. Cet évènement a été réalisé avec la collaboration de la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup, de la Ville de Rivière-du-Loup et de Premier Tech. En plus d’avoir pu visiter l’exposition du Premier Tech Supply Chain Summit, les participants ont pu entendre la conférence «Ensemble au sommet» de Gabriel Fillipi, un athlète de renommée internationale.

Afin de renforcer ses partenariats stratégiques avec ses fournisseurs, Premier Tech a tenu sa première édition du Supply Chain Summit, du 4 au 8 septembre 2017, à Rivière-du-Loup. Cet évènement bisannuel a permis aux partenaires internationaux ainsi qu’aux décideurs de l’entreprise de se rassembler afin d’échanger et ainsi solidifier leurs liens d’affaires.