Rémi Tremblay honoré par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

Un entrepreneur déterminé, débrouillard et visionnaire. Voilà le portrait de Rémi Tremblay, propriétaire du Gaz Bar Multiservices Inc. de Saint-Cyprien depuis trois ans déjà. La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup lui a décerné le titre de Personnalité du mois de juillet 2017.

À peine deux ans après l’acquisition de son commerce, c’est plus de 170 000 $ qu’il lui aura fallu investir pour revamper l’extérieur du bâtiment en plus de l’aménagement paysager et des réservoirs à essence nouvelle génération. C’est donc dire que la vie de sa propriété vient d’être prolongée d’au minimum trente ans! Un avenir prometteur pour ce jeune entrepreneur qui inculque déjà son savoir-faire à la relève familiale.

UN MODÈLE PATERNEL À SUIVRE

Dès son jeune âge, Rémi Tremblay s’inspirait de son père, propriétaire d’une entreprise manufacturière. Une douzaine d’années à faire valoir ses acquis au sein de différentes organisations ont permis à Rémi d’en venir au constat suivant : pourquoi ne pas investir temps, énergie et savoir-faire pour mon compte? En plus d’être très débrouillard, Rémi fait preuve d’une grande implication et d’un sens des affaires inné. Avoir en poche un bagage complet de compétences lui a permis d’acquérir un commerce en santé, débordant de potentiel.

En avril 2014, du haut de ses 34 ans, Rémi devenait propriétaire de son commerce à Saint-Cyprien. Gaz Bar Multiservices Inc., c’est une offre de service variée, novatrice, à l’image de sa clientèle. Pour se démarquer, le commerce adapte son offre au gré des saisons, passant des accessoires de chasse à la pêche, aux vêtements de travail et équipements de camping. Avec sa position avantageuse, le commerce bénéficie d’un achalandage naturel constant, ce qui encourage le jeune entrepreneur à se renouveler sans cesse.

PRÊCHER PAR L’EXEMPLE

Par le biais de son commerce, Rémi a l’opportunité de travailler avec beaucoup d’étudiants qui en sont à leur premier emploi pour la plupart. Une occasion en or pour le propriétaire d’inculquer ses valeurs et sa vision à son équipe de travail en «prêchant par l’exemple». Plutôt que de déléguer les tâches, Rémi s’implique pour changer la vision que les jeunes pourraient avoir d’un patron. «Si je nettoie le plancher, ils n’auront pas peur de le faire à leur tour. Le partage des tâches ne devrait pas avoir d’hiérarchie.»

Au final, qui ne risque rien n’a rien! Rémi Tremblay conclut sur une note teintée de changement et d’évolution : «Pour avancer dans la vie, il faut sortir de sa routine lorsque ça devient trop confortable.»

La Chambre de commerce tient à reconnaitre la vision dont fait preuve Rémi Tremblay ainsi que sa volonté de conserver une entreprise de service pour les citoyens de la région. Chapeau à ce jeune entrepreneur d’avoir osé faire le saut.