Le bar Viger de Saint-Épiphane a un acquéreur

Le bar Viger de Saint-Épiphane, situé au 182, rue Viger, a finalement trouvé preneur. Après trois ans d’inactivité, il sera rénové de fond en comble grâce à l’initiative de Joey Young. Il veut en faire un resto-pub et prévoit l’ouverture du commerce au 1er mai 2018.

Il a acheté le bâtiment en vente privée pour 39 000$ il y a quelques mois. Ce n’est que le 12 aout qu’il a annoncé la nouvelle sur les médias sociaux.

«J’ai des rénovations à faire pour environ 100 000$ de matériaux, c’est sans compter les équipements que je devrai acheter pour le restaurant et le bar. J’ai dû couper des plafonds pour réparer des tuyaux qui coulaient. Le tapis est vieux, il y a des moisissures. Je veux faire plusieurs salles de bains, rendre ça propre», explique M. Young. Le bar Viger était fermé depuis 3 ans avant que Joey Young n’en fasse l’acquisition. Après des rénovations dont il estime la durée à environ un an, il croit qu’il sera en mesure de rouvrir l’établissement le 1er mai 2018. Il peut pour le moment se fier à ses connaissances en électricité, en plomberie et en construction pour effectuer les premières réparations.

«Je ne suis pas intéressé par le profit. Si tout est payé, l’électricité, les taxes, je vais rester. Je pense que ce bar était au cœur des municipalités autour comme L’Isle-Verte, Saint-Modeste, Saint-François-Xavier-de-Viger. C’était un endroit très connu», explique-t-il. Joey Young souhaite ainsi redonner un lieu de rassemblement à la population, avec du karaoké, du billard et de la bonne nourriture. L’extérieur aura également besoin d’un important rafraichissement. Joey Young est emballé à l’idée de se consacrer à temps plein à la rénovation du bar Viger d’ici quelques semaines.