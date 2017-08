René Morin, personnalité du mois à la Chambre de commerce

C’est à René Morin, propriétaire de Rivière-du-Loup Hyundai, que la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a remis le prix Personnalité du mois de juin 2017. L’organisation souligne ainsi l’importance de l’implication de l’homme d’affaires dans le milieu ainsi que la vivacité dont il fait preuve depuis l’acquisition complète du commerce dont il était copropriétaire depuis 2008.

«Un jour, je serai en affaires quelque part !» C’est ce que s’est dit René Morin après avoir vendu ses immeubles locatifs tout en demeurant à l’affut d’opportunités d’affaires. Alors représentant à la radio de Rivière-du-Loup depuis 17 ans, M. Morin était dans la mire d’un de ses clients… Denis Marquis, à l’époque propriétaire de Hyundai Rivière-du-Loup.

Ce dernier avait vu en lui le dévouement et l’implication nécessaire pour le poste de directeur général qu’il cherchait à combler. René prenait donc la direction du concessionnaire en 2006 pour en devenir copropriétaire deux ans plus tard, et finalement acquérir l’entreprise ainsi que le bâtiment en 2015.

Depuis, les projets ne manquent pas pour René! Dès septembre, c’est près de 1,5 M$ qui sera investi dans la propriété pour l’élever aux nouvelles normes mondiales de la marque coréenne. Homme d’affaires passionné par son métier, René Morin est constamment en quête de nouvelles idées et façons de faire. Il a su s’entourer d’une équipe de travail de confiance et à la hauteur de ses ambitions. À l’époque, Michel Daris, homme d’affaires prospère et reconnu, lui avait dit : «Tu seras toujours aussi bon que la force de ton équipe! Engage des gens meilleurs que toi et laisse-leur la place dont ils ont besoin pour rayonner.»

IMPLICATION

C’est à travers son implication dans le milieu que René Morin puise son carburant, sa raison de continuer. Le fait d’apporter ses forces et ses connaissances à un organisme pour lui permettre d’avancer, de passer à un autre niveau lui procure une satisfaction sans pareille. Encore faut-il savoir se retirer quand il le faut, pour laisser place à de nouvelles couleurs, de nouveaux apprentissages. Son message : saisissez votre chance d’insuffler un renouveau dans une cause qui vous tient à cœur!