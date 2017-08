Polyclinique de l’Oreille et Groupe Forget dans de nouveaux locaux

Depuis quelques semaines, l’équipe de la Polyclinique de l’Oreille et du Groupe Forget est heureuse d’accueillir ses patients à sa nouvelle adresse au 61, rue Lafontaine.

«Ce déménagement nous permettra de mieux servir nos patients, grâce à des espaces beaucoup plus confortables et surtout plus adaptés à nos services», mentionne Alexandre Bernier, audioprothésiste. «Nous continuerons d’offrir les mêmes services en audioprothèse en plus des services d’audiologie grâce à notre partenaire Polyclinique de l’Oreille», ajoute-t-il.

Rappelons que le partenariat entre la Polyclinique de l’Oreille et le Groupe Forget permet de coordonner facilement les rendez-vous en audiologie et en audioprothèse afin de minimiser les déplacements et les délais d’attente. Les patients pourront ainsi consulter plusieurs professionnels de la santé auditive à une seule et même adresse.