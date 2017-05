Guillaume Lavoie accepte la présidence de l’OTC

Les membres de l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup étaient réunis en assemblée générale annuelle le 30 mai. À la suite du départ de Guylaine Desrosiers à la présidence, c’est Guillaume Lavoie, directeur général du Best Western Plus Hôtel Levesque, qui a été élu pour un premier mandat.

M. Lavoie aura donc le défi d’apporter sa couleur au sein de l’organisme qui a comme mission première de promouvoir le développement touristique de la MRC de Rivière-du-Loup. Ce mandat s’articule en cinq grandes sphères d’activités : l’information touristique, la commercialisation et la promotion de l’offre touristique de plus de 230 membres, le développement du tourisme d’affaires et la représentation auprès de différents partenaires du développement touristique. M. Lavoie entend bien s’impliquer dans les différents dossiers et s’investir dans son nouveau rôle de président. Il était membre du conseil d’administration depuis plusieurs années déjà.

Guillaume Lavoie sera appuyé par Marc-Antoine Côté (1er vice-président), de l’Auberge de la Pointe, et David Guimont (2e vice-président) du Cégep de Rivière-du-Loup. Le conseil d’administrations est aussi composé de Charles Pomerleau, Joanna Lortie, Mélanie Doré, Gaétan Gamache, Julie Martin, Sylvie Vignet, Edith Samson, Vincent More, Claire Bérubé, Pierre Lévesque, Claudette Dumont et Karine Malenfant.

Guylaine Desrosiers a siégé comme présidente pendant trois ans. Cumulant une solide expertise dans l’industrie touristique, elle a fait sa marque pour sa vision stratégique du développement touristique, sa détermination à faire avancer les dossiers et son implication constante au sein de l’organisme.