Les militants du Bas-Saint-Laurent débattent des enjeux de la région

Le Congrès régional du Bas-Saint-Laurent du Parti québécois s’est tenu le 28 mai dernier à Trois-Pistoles en présence de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et d’Harold LeBel député de Rimouski. Ce congrès donnait suite aux congrès respectifs des trois circonscriptions du Bas-Saint-Laurent tenus en mars et avril dernier. Il s’inscrit dans la démarche menant au XVIIe Congrès national du Parti Québécois qui aura lieu à Montréal les 8, 9 et 10 septembre prochains et auquel participeront une trentaine de délégués représentant le Bas-Saint-Laurent.

Le Congrès régional a permis aux militantes et militants de la région d’étudier les propositions formulées par les trois circonscriptions du Bas-Saint-Laurent et d’en prioriser huit qui seront acheminées au congrès national. Les propositions étudiées lors du congrès régional touchaient plusieurs sujets cruciaux propres à notre région notamment: la décentralisation des pouvoirs de l’état, l’appui au développement du Québec Maritime, l’assurance d’une meilleure qualité de vie aux personnes à mobilité réduite, le soutien aux organismes d’action communautaire autonome, la lutte aux agressions à caractère sexue, et le transport du pétrole.

«Je suis particulièrement fier des débats qu’ont tenus nos militants. La plus grande richesse de notre parti, c’est sa grande démocratie, ce sont les membres réunis en instances qui décident des enjeux qui seront débattus au Congrès national et qui ainsi, construisent notre programme» déclare Harold LeBel député de Rimouski.

Le député de Matane-Matapédia et leader parlementaire, Pascal Bérubé, a abondé dans le même sens. Il a aussi souligné que l’instance s’était tenue dans la seule circonscription de la région n’étant pas représentée par un député du Parti Québécois.

Des sujets d’actualité ont aussi retenu l’attention des délégués. « Le congrès s’est positionné pour soutenir les élus, maires, préfets et membres de communautés autochtones qui réclament que les communautés de l'Est du Québec deviennent actionnaires de façon égalitaire des futurs projets éolien sur leur territoire, il a aussi dénoncé les interruptions de services dans les petits centres hospitaliers du Bas-Saint-Laurent, dont celui de Pohénégamook et réclamé que le gouvernement réinvestisse afin de maintenir ces services nécessaires à la vitalité de nos communautés. Finalement, le congrès a témoigné son soutien aux travailleurs de la construction et a dénoncé le recours à une loi spéciale » de souligner Vincent Couture, président réélu, qui s’est aussi dit très satisfait du déroulement du congrès.