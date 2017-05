Les Industries Desjardins voient grand

Les Industries Desjardins ouvriront une deuxième place d’affaires à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Cette implantation servira d’agrandissement à l’entreprise spécialisée dans les réservoirs pétroliers et la machinerie à usage intensif qui possède déjà une usine à Saint-André-de-Kamouraska.

La nouvelle usine tiendra lieu de complément à l’usine actuelle qui produit des réservoirs pétroliers, des séparateurs d’hydrocarbures, de la machinerie pour scierie et d’autres types de machineries. Des tâches de soudure, de découpage de pièces et de pliage y seront exécutées.

Des employés sont déjà sur place, dont des travailleurs de l’usine de Saint-André-de-Kamouraska qui ont été transférés, au dire de Christian Caron, contrôleur. D’autres transferts auront lieu et des ouvriers, tels que des soudeurs, seront également engagés afin de mettre en opération une main-d’œuvre complète.

Les Industries Desjardins œuvrent dans le domaine de la fabrication depuis plus de 150 ans, soit depuis 1865, et fournissent leurs produits et services à travers la province de Québec ainsi qu’un peu partout au Canada.

Christian Caron confirme qu'une conférence de presse aura lieu à ce sujet le 15 juin prochain.