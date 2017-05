Ouverture de BSL Automotive

C’était jour de grande première mercredi soir pour BSL Automotive de Rivière-du-Loup, spécialisée dans la vente de pièces, de fournitures et d’accessoires de véhicules automobiles. Il s’agit d’une cinquième division pour l’entreprise Les distributions BSL, propriété de l’homme d’affaires Gilles D’Amours.

Pas moins de 80 personnes s’étaient déplacées pour la coupure de ruban protocolaire, dont le député-ministre Jean D’Amour, le maire de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache et la conseillère Sylvie Vignet ainsi que les conseillers Gérald Plourde et Steeve Drapeau.

En plus de présenter ce nouveau volet d’activité, Gilles D’amours a tenu à souligner le travail du doyen des employés, Elzéar Rioux, âgé de 80 ans, en lui remettant une montre. Ce dernier est à l’emploi à temps plein de Les distributions BSL depuis 1995. L’implication de M. Rioux avec l’entreprise est ultérieure à cette date et remonte même à la fin des années 70.

L’entreprise de distribution se targue aujourd’hui de compter plus de 1 150 clients réguliers et répartis dans les 10 provinces et les 2 territoires du Canada, aussi desservis par le site transactionnel www.distributionsbsl.com. Ce nouveau volet d’activité lui ouvre maintenant les portes du monde automobile, après celui de la motoneige, de la motocyclette, du VTT et de l’outillage.

BSL Automotive est dépositaire des produits Keystone Automotive, Transbec, Transit, Dayco, NGK, ISN Tools, Champion, pour ne nommer que ceux-là. Le commerce est situé au 373, rue Témiscouata, et est voisin du Centre routier.