Canac ne cache pas son intérêt pour Rivière-du-Loup

L’entreprise québécoise spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie, Canac, s’intéresserait de très près au marché louperivois. Elle travaillerait pour y installer une succursale en 2019.

Selon les informations de Radio-Canada, l’entreprise viendrait ainsi de faire l’acquisition d’un terrain situé à l’entrée Ouest de la ville de Rivière-du-Loup. La compagnie aurait payé 2 M$ pour une superficie de 43 000 mètres carrés.

Si l'administration louperivoise se fait avare de commentaires à ce sujet, si ce n’est que de confirmer la venue «d’importants investissements dans ce secteur», l’entreprise Canac elle-même est plus révélatrice dans ses propos. En entrevue avec le journaliste Patrick Bergeron, la porte-parole Josée Dionne a confirmé la venue de Canac à Rivière-du-Loup dans un futur proche.

Canac est une chaîne de quincaillerie et de matériaux de construction indépendante issue de la région de Québec. Fondée en 1875, l'entreprise compte aujourd'hui 24 succursales et emploie plus de 2 500 employés.

Davantage de détails suivront...