Stéphane Ouellet élu Personnalité du mois de mars 2017

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup est fière de remettre le prix de Personnalité du mois de mars 2017 à Stéphane Ouellet, propriétaire de Litière Ouellet, pour souligner la constante progression de l’entreprise et le développement de nouveaux créneaux pour perdurer dans le milieu.

À 10 à peine, Stéphane Ouellet a débuté sa carrière dans le domaine de la tourbe. Il y a de ça près de 55 ans, son grand-père Eli démarrait l’entreprise avec l’aide de ses garçons, pour être reprise une dizaine d’années plus tard par Héliodore et Élionil, son oncle et son père, tous deux aînés de la famille.

À l’époque diplômé en mécanique et soudure, Stéphane s’est vu contraint de retourner aux études à la suite d’un accident de voiture. Génie mécanique en poche, l’occasion de reprendre l’entreprise aux bras de son père s’est présentée, et depuis quinze ans déjà, il opère comme unique propriétaire de l’entreprise familiale. Au moment de prendre les rênes, l’entreprise était sur la fin de son exploitation, considérant la durée de vie d’environ quarante ans pour la tourbe.

Il aura fallu user d’ingéniosité pour se renouveler dans un domaine connexe, soit la litière pour animaux, qui nécessitait pratiquement les mêmes équipements que pour la tourbe afin d’en faire l’exploitation. Fort de sa curiosité, Stéphane a réussi, au fil des années, à tirer son épingle du jeu en développant des produits de qualité pour faire sa marque.

DES BASES SOLIDES POUR LA RELÈVE

Le succès que connait l’entreprise aujourd’hui s’explique assurément par la vivacité d’esprit que démontre son propriétaire. Son secret : foncer et ne pas avoir peur d’essayer et d’oser. C’est en débutant à petite échelle et en investissant ensuite dans une formule gagnante que Stéphane Ouellet a réussi à bâtir un avenir prometteur pour sa relève.

Il consolide maintenant ses énergies afin de monter son entreprise sur des bases solides pour ses enfants qui représentent une relève gorgée de potentiel. Stéphane Ouellet s’est fixé un objectif précis pour les années à venir: celui de doubler sa production.