4e Colloque Femmessor Bas-Saint-Laurent : Boostez votre leadership

À l’occasion de son quatrième colloque régional qui se tiendra à Rimouski le 7 juin, Femmessor Québec, bureau du Bas-Saint-Laurent, offre une activité ayant pour thème «Boostez votre leadership au féminin». Les hommes autant que les femmes sont invités à cette rencontre qui traitera de sujets pertinents pour faciliter la réussite en affaires.

Seront proposés des ateliers et des conférences qui sauront stimuler, motiver et mettre les participants à l’épreuve. La journée débutera avec un atelier-formation intitulé Prendre sa place et afficher ses couleurs pour assumer son leadership, donné par la comédienne, conférencière et animatrice Johanne Fontaine. Pour sa part, Janie Duquette, auteure et conférencière, présentera Les 7 clés du leadership féminin. L’ancienne journaliste et lectrice de nouvelles, Karine Champagne, sera également présente avec sa conférence intitulée : Devenez la Rock Star de votre vie. Nathaly Riverin, formatrice et conférencière, offrira quant à elle un atelier-formation sur l’art de réussir comme dirigeante.

Des femmes entrepreneures inspirantes de la région seront aussi mises à l’honneur lors de la présentation d’un Failcamp et de conférences PEP (partager, expérimenter, propulser). Il s’agit de Christiane Plamondon, copropriétaire d’Animation de l’Est, Chantal Pilon, propriétaire de G Communication, Maryse Rancourt, propriétaire de Tactic design, Isabelle Fournier, propriétaire de SGP Isabelle Fournier, et Cindy Rivard, Propriétaire d’Oyez Communications Marketing et Formations Inc. et copropriétaire de MaltBroue Inc.

FEMMESSOR QUÉBEC

Femmessor Québec est une organisation qui accompagne et finance des entrepreneures partout au Québec dans 17 bureaux régionaux. Elle rejoint plus de 15 000 femmes cheffes d'entreprises. Ses programmes de prêts et d'équité permettent d'accueillir, d'informer, d'orienter, de référer, de conseiller et d'accompagner les entrepreneures.

Pour information ou inscription à l'événement, visitez le https://boostezvotreleadershipaufeminin.eventbrite.ca.