Une première canadienne pour Total Fabrication de Saint-Alexandre

Total Fabrication est la première entreprise canadienne à recevoir la certification Engagement climat du Groupe Ecocert depuis le 21 décembre 2016.

Basée à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Total Fabrication est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la fabrication et la mise en marché de produits d’entretien écoresponsables.

Après un processus de certification avec Ecocert de plus de 6 mois, Total Fabrication a pu calculer ses émissions de gaz à effet de serre et ainsi mettre en place un plan de réduction et une politique de développement durable. Total Fabrication étant intrinsèquement liée à la cause environnementale par sa mission et son offre de service depuis ses tout débuts, elle souhaitait structurer sa démarche avec l’aide d’une organisation externe de certification pour mieux positionner son engagement social sur l’environnement.

Avec plus de 15 employés qui collaborent au succès de Total Fabrication et 75 000 pieds carrés de superficie d’entrepôt, l’entreprise conditionne maintenant plus de 75 produits pour différentes marques québécoises, canadiennes et américaines. Les produits Pure par Total Fabrication permettent la réutilisation des contenants par le remplissage en vrac.