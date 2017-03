Sébastien Ouellet nommé agent de développement de la CODET

La Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET) a annoncé la nomination de Sébastien Ouellet comme agent de développement. Il est entré en fonction le 6 mars dernier.

Jusqu’à récemment, M. Ouellet occupait le poste d’agent de migration pour le réseau Place aux jeunes en région et il était responsable du Fonds Jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata.

Avec des racines familiales au Transcontinental, Sébastien connait bien le milieu. Il possède également une bonne connaissance des rouages du développement économique régional. Il est aussi reconnu pour ses aptitudes en communications. Dans l’immédiat, le nouvel agent de développement se familiarisera avec l’environnement de travail et prendra charge des nombreux dossiers en cours. Il rencontrera aussi les partenaires publics, pour préciser avec eux les attentes et les priorités respectives.

Rappelons que Sébastien Ouellet remplace Daniel Blier qui a annoncé en décembre dernier sa décision de quitter son poste à la CODET. «Pendant plus de cinq ans, Daniel a fait du bon travail et a démontré beaucoup de talent, d’implication et de classe. Le succès extraordinaire de son entreprise nécessite aujourd’hui qu’il s’y consacre à plein temps. Nous lui souhaitons bonne continuité dans cette initiative», a laissé savoir la CODET.

Récemment, les quatre Municipalités partenaires ont adopté une résolution par laquelle la CODET est affirmée comme partenaire essentiel du développement économique. Une aide financière de 5 $ per capita et par année est accordée à la CODET. «Cet appui et celui de la MRC de Témiscouata permettent d’aborder avec confiance et optimisme une nouvelle étape dans la jeune histoire de notre regroupement», a-t-on souligné.