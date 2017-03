Premier Tech investit 7 M$ à Rivière-du-Loup

L’entreprise Premier Tech injectera 7 M$ dans l'agrandissement d'une de ses 6 usines de son Campus de Rivière-du-Loup. Un investissement majeur et justifié par la croissance soutenue de son Groupe Équipements Industriels.

Cet investissement est requis compte tenu de la demande importante pour ses systèmes d'emballage automatisés fabriqués à Rivière-du-Loup et exportés principalement sur les Amériques. Les multiples acquisitions des dernières années dans ce secteur alimentent d'ailleurs de manière importante le besoin d'augmenter la capacité manufacturière de l'entreprise.

Dès le mois de mars, des travaux visant à ajouter 2 300 mètres carrés (25 000 pi2) à l'une des deux usines louperivoises du Groupe Équipements Industriels se mettront en branle. L'agrandissement comprendra une aire consacrée à l'assemblage final ainsi qu'au démarrage des systèmes d'emballage automatisés conçus par les équipes d'ingénierie de Premier Tech, de même qu'une zone dédiée et isolée pour le travail de l'acier inoxydable. Ce dernier aspect s'impose avec l'importante augmentation des ventes dans le secteur alimentaire réalisée par le Groupe depuis quelques années.

Au cours des trois prochaines années, près d'une trentaine de nouveaux équipiers viendront se joindre à la soixantaine déjà présents dans cette usine, dont la superficie atteindra alors près de 7 000 mètres carrés (75 000 pi2).

«Cet agrandissement est une étape importante pour nos équipes du Groupe Équipements Industriels, soutient Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech. Il démontre la portée des compétences de nos équipes. Nos clients, peu importe d'où ils proviennent, n'hésite pas à venir à Rivière-du-Loup, car ils reconnaissent la fine pointe technologique de nos solutions. Le potentiel de croissance est considérable et c'est vraiment très stimulant pour toute l'équipe.»

Cet investissement s'ajoute à celui de 15 millions de dollars, annoncé plus tôt cet hiver, pour l'expansion du réseau routier du Campus et la construction d'un immeuble à bureaux de trois étages. Ceci portera donc les investissements de Premier Tech à plus de 21 millions de dollars sur son Campus au cours de la prochaine année.